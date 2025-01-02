"بينهم كابتن الفريق".. 8 لاعبين بالأهلي يمكنهم التفاوض مع أي فريق في يناير

كتب - يوسف محمد:

ينتظر كل محبي وعشاق النادي الأهلي، استقطاب المارد الأحمر لعدد من اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لدعم صفوف الفريق استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى الجانب الآخر، يوجد عدد من اللاعبين داخل النادي الأهلي، تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، مما يعني أنه يحق لهم التوقيع مع أي نادي في يناير الحالي.

وتضم قائمة اللاعبين الذين يمكنهم الرحيل عن النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، 8 لاعبين بينهم لاعبين انضموا إلى الفريق، خلال فترة الانتقالات الماضية، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مما يعني عودتهم إلى فرقهما بنهاية الموسم.

وجاءت قائمة اللاعبين، الذين يمكنهم الرحيل عن النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي والتفاوض مع أي من الأندية في يناير الحالي كالتالي، "محمد الشناوي، بيرسي تاو، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمزة علاء، يحيى عطية الله ويوسف أيمن".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حالياً، لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري غداً، في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، يسعى لتدعيم صفوف الفريق بأفضل اللاعبين خلال الفترة الحالية، قبل المشاركة في كأس العالم 2025 بالولايات المتحدة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 يونيو المقبل حتى 13 يوليو من العام ذاته.

أقرأ أيضاً:

هل يتحمل الحكم مسؤولية سداسي مودرن سبورت الأجانب؟.. خبير لوائح يكشف لمصراوي

"تنازلت عن مستحقاتي".. عمرو سماكة يتحدث عن كواليس انتقاله للأهلي.. ومفاوضات الزمالك معه