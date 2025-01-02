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"بينهم كابتن الفريق".. 8 لاعبين بالأهلي يمكنهم التفاوض مع أي فريق في يناير

07:45 م الخميس 02 يناير 2025
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    أكرم توفيق
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    بيرسي تاو
  • عرض 15 صورة
    رامي ربيعة لاعب الأهلي
  • عرض 15 صورة
    رامي ربيعة
  • عرض 15 صورة
    عمرو السولية لاعب الأهلي
  • عرض 15 صورة
    بيرسي تاو لاعب الأهلي
  • عرض 15 صورة
    عمرو السولية لاعب الأهلي
  • عرض 15 صورة
    عمرو السولية
  • عرض 15 صورة
    أكرم توفيق لاعب الأهلي
  • عرض 15 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 15 صورة
    يوسف أيمن لاعب الأهلي
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    يوسف أيمن
  • عرض 15 صورة
    يحيى عطية الله
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    يحيى عطية الله لاعب الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

ينتظر كل محبي وعشاق النادي الأهلي، استقطاب المارد الأحمر لعدد من اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لدعم صفوف الفريق استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى الجانب الآخر، يوجد عدد من اللاعبين داخل النادي الأهلي، تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، مما يعني أنه يحق لهم التوقيع مع أي نادي في يناير الحالي.

وتضم قائمة اللاعبين الذين يمكنهم الرحيل عن النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، 8 لاعبين بينهم لاعبين انضموا إلى الفريق، خلال فترة الانتقالات الماضية، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مما يعني عودتهم إلى فرقهما بنهاية الموسم.

وجاءت قائمة اللاعبين، الذين يمكنهم الرحيل عن النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي والتفاوض مع أي من الأندية في يناير الحالي كالتالي، "محمد الشناوي، بيرسي تاو، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمزة علاء، يحيى عطية الله ويوسف أيمن".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حالياً، لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري غداً، في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، يسعى لتدعيم صفوف الفريق بأفضل اللاعبين خلال الفترة الحالية، قبل المشاركة في كأس العالم 2025 بالولايات المتحدة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 يونيو المقبل حتى 13 يوليو من العام ذاته.

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بطولة كأس العالم للأندية 2025 لاعبو بالأهلي يتفاوضون في يناير فترة الانتقالات الشتوية الحالية لاعبون بالأهلي تنتهي عقودهم التوقيع مع أي نادي في يناير
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