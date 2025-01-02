"بينهم كابتن الفريق".. 8 لاعبين بالأهلي يمكنهم التفاوض مع أي فريق

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر مروان محسن مهاجم منتخب مصر السابق والنادي الأهلي، بسؤال: أين يلعب مروان محسن؟، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعد خطوته الجديدة في مسيرته الكروية و انتقاله لأحد أندية الدوري المصري في صفقة انتقال حر.

أين يلعب مروان محسن؟

انضم مروان محسن اليوم الخميس، إلي صفوف نادي الجونة، وذلك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع نادي مودرن سبورت في أغسطس 2024.

وظل مروان محسن 4 أشهر بدون نادٍ، قبل أن ينضم اليوم لصفوف الجونة الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، وتكون محطته الخامسة في مسيرته الكروية.

محطات في مسيرة مروان محسن

تعد خطة انتقال مروان محسن لصفوف الجونة، هي الخامسة في مسيرته، حيث بدأ مروان محسن مشواره الكروي مع صفوف نادي بتروجيت.

وفي 2014 انتقل لصفوف نادي جل فيسنتي البرتغالي، في مرحلة احتراف قصيرة.

في عام 2015 عاد إلى مصر وانضم لصفوف الإسماعيلي وقضي مع الدراويش موسم وحيد سجل فيه 14 هدفًا وكان من أبرز مهاجمي الدوري المصري.

عدد أهداف مروان محسن مع الأهلي

في يوليو 2016 انضم لصفوف النادي الأهلي، وقضي مع المارد الأحمر موسمين، في واحدة من اكبر محطاته الكروية، حيث حقق العديد من الألقاب مع المارد الأحمر، ولكن شبح الإصابات طارده حتي تراجع مستواه ورحل من الأهلي.

في 28 سبتمبر 2021، انتقل من النادي الأهلي لصفوف مودرن سبورت، قبل أن ينتهي تعاقده مع الفريق في أغسطس الماضي ويصبح بلا ناد، لينضم في الميركاتو الشتوي الجاري الي صفوف الجونة.

وشارك محسن مع فريق مودرن سبورت قبل رحيله، في 73 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 19 هدفاً وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

توج مروان محسن خلال مسيرته بـ 4 ألقاب للدوري المصري، ولقب كأس مصر و لقبين من السوبر المصري واثنين من دوري أبطال أفريقيا ولقب كأس الرابطة مع مودرن سبورت.

خاض مع الأهلي في جميع المسابقات 112 مباراة، تمكن خلالهما من تسجيل 23 هدفا، وصنع 10.