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"المحطة الخامسة".. مروان محسن يخوض تجربة جديدة في الدوري المصري

06:41 م الخميس 02 يناير 2025
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    مروان محسن
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    مروان محسن من جنازة إيهاب جلال
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    جنازة والد مروان محسن
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    مروان محسن
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    مروان محسن
  • عرض 17 صورة
    مروان محسن
  • عرض 17 صورة
    مروان محسن
  • عرض 17 صورة
    مروان محسن لاعب فيوتشر
  • عرض 17 صورة
    مروان محسن لاعب الأهلي السابق
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    مروان محسن
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    مروان محسن
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    مروان محسن ٣
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    مروان محسن
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    مروان محسن
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    مروان محسن
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    مروان محسن
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كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الجونة تعاقده مع مهاجم الأهلي ومودرن سبورت السابق مروان محسن، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة انتقال حر.

وظل مروان محسن أربعة أشهر دون نادي، منذ فسخ تعاقده مع فريق مودرن سبورت، في أغسطس 2024 قبل بداية الموسم الحالي 2024-2025.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الجونة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أهلًا بيك في البحر الأحمر يا مـروان، متحمسين لوجود لاعب بخبرتك كجزء من فريق الجونة"

وكان مروان محسن انضم إلى صفوف فريق مودرن سبورت في عام 2021، قادماً من النادي الأهلي، قبل أن يرحل عن الفريق في أغسطس 2024.

وشارك محسن مع فريق مودرن سبورت قبل رحيله، في 73 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 19 هدفاً وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

وخاض مروان محسن العديد من التجارب في الدوري المصري، منها "بتروجيت، والإسماعيلي، الأهلي ومودرن سبورت"، لتكون الجونة المحطة الخامسة له بالدوري.

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مروان محسن الدوري المصري مروان محسن ينتقل إلى الجونة مروان محسن لاعب الأهلي السابق
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