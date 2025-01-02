"تنازلت عن مستحقاتي".. عمرو سماكة يتحدث عن كواليس انتقاله للأهلي.. ومفاوضات الزمالك معه

كتب - يوسف محمد:

تحدث عمرو سماكة لاعب النادي الأهلي والترسانة السابق، عن كواليس انتقاله إلى المارد الأحمر، مشيراً إلى أول لاعب أخبره بموعد ذهابه إلى مقر النادي.

وقال سماكة في حوار له مع مصراوي: "لعبت في صفوف الفريق الأول بنادي الترسانة لمدة 3 مواسم، قبل الانتقال إلى النادي الأهلي بعمر 21 عاماً، لعبي في سن صغير بالفريق الأول ساعدني بشكل كبير".

وأضاف: "في الموسم الأخير لي بنادي الترسانة، تم إبلاغي من قبل حسن فريد رئيس النادي آنذاك، بوجود مفاوضات من النادي الأهلي لضمي وشعرت بحالة كبيرة من السعادة بهذا الأمر، خاصة وأنني من أبناء النادي الأهلي".

وتابع: "طموحي بعد الرحيل عن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، كان العودة مرة آخرى ولكن لاعباً في الفريق الأول بالنادي، كان هذا هو تفكيري الأساسي والهدف الرئيسي".

وأكمل: "مع نهاية موسم 2004-2005، حدثت مفاوضات من قبل نادي الزمالك لضمي والمقابل المادي الذي قدمه كان أكبر من عرض الأهلي، الترسانة كان يرغب في تحقيق أقصى استفادة من رحيلي عن الفريق".

وواصل: "المقابل المادي الأكبر الذي قدمه نادي الزمالك جعل هناك بعض الصعوبات في المفاوضات مع النادي الأهلي، لذلك قمت بالسفر خارج القاهرة وعدم التحدث مع أي شخص، خاصة وأن رغبتي كانت هى العودة للأهلي".

وأردف: "بعد تعثر المفاوضات بعض الشئ، قمت بالتنازل عن مستحقاتي المتبقية في نادي الترسانة، بالإضافة إلى منح نادي الترسانة جزء من مقدم عقدي في الأهلي لتسهيل انتقالي وتقليل الفارق المادي، خاصة وأن هدفي هذا الوقت كان العودة إلى النادي الأهلي وليس المقابل المادي".

واختتم سماكة تصريحاته: "عند عودتي إلى النادي الأهلي كلاعب في الفريق الأول، كنت أشعر بسعادة كبيرة، أول لاعب أخبرته بانتقالي إلى الأهلي وموعد ذهابي إلى مقر النادي كان الراحل محمد عبد الوهاب، الذي كانت تربطنا علاقة صداقة قوية".

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