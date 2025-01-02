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"سقط في المباراة".. وفاة متولي حسين مدرب نادي عمال المنصورة

05:21 م الخميس 02 يناير 2025

وفاة مدرب عمال المنصورة

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كتبت-هند عواد:

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، وفاة متولي حسين المدير الفني لنادي عمال المنصورة، إثر تعرضه لأزمة قلبية، خلال مباراة الفريق ضد طلخا.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البقاء والدوام لله وانا لله وانا اليه راجعون، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وجميع العاملين، الكابتن متولي حسين المدير الفني لنادي عمال المنصورة، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى نادي الجمالية متولي حسين، وكتب عبر حسابه الرسمي: "بمزيد من الحزن والأسى ينعى مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين نادي عمال المنصورة في وفاة الكابتن متولي حسين مدرب الفريق الأول، الذي توفى اليوم أثناء مباراة العمال وطلخا في الدقيقة 38 من الشوط الأول، إثر سقوطه على الأرض أثناء سير المباراة، وعلى ضوء ذلك تم إلغاء مباراة طلخا وعمال المنصورة".

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