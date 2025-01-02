هل يتحمل الحكم مسؤولية سداسي مودرن سبورت الأجانب؟.. خبير لوائح يكشف لمصراوي

كتبت-هند عواد:

كشف محمد بيومي خبير اللوائح، موقف حكم مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت، التي شهدت مشاركة 6 لاعبين أجانب ضمن صفوف مودرن (اللوائح تنص على مشاركة 5 لاعبين).

وقال محمد بيومي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "مسؤولية إشراك 6 لاعبين أجانب تقع على عاتق فريق مودرن سبورت والإداري، ليست وظيفة حكم المباراة، فهو يفحص اللاعبين عن طريقة البطاقات الخاصة بكل واحد".

وأضاف: "طالما أن الاتحاد يتيح تسجيل 5 لاعبين أجانب وثلاثة تحت السن وهذا ما تم ليست مسؤولية الحكم، الحكم ليس مسؤول عن اللاعبين الذين لهم حق المشاركة، لأنه من الممكن ألا يكون على علم بجنسيات اللاعبين مصريين أم أجانب".

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

بعد الإسماعيلي.. تحرك من الاتحاد السكندري بشأن مباراته مع مودرن سبورت