مصدر بالإسماعيلي: "إعلان حصولنا على نقاط مباراة مودرن سبورت خلال ساعات"

كتب-مصراوي:

كشف مصدر داخل الإسماعيلي، إبلاغ مجلس إدارة النادي بالحصول على نقاط مباراة الفريق ضد مودرن سبورت، والتي شهدت مشاركة 6 لاعبين أجانب لصالح الأخير، وهذا ما يخالف لوائح المسابقة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الإعلان الرسمي عن حصول الفريق على نقاط مباراة مودرن سبورت، بات مسألة وقت، وتم إبلاغنا بأنه سيتم إعلان الأمر خلال ساعات".

وقدم الإسماعيلي، شكوى رسمية، مساء أمس، وطالب بالحصول على نقاط مباراة مودرن سبورت، بعد إشراك 6 لاعبين أجانب.

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