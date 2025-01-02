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هل يفاوض الزمالك أحمد عبد القادر؟.. اللاعب يكشف

11:24 ص الخميس 02 يناير 2025
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    أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري
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    أحمد عبد القادر
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    أحمد عبد القادر لاعب قطر
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    تقديم أحمد عبد القادر لاعبا لفريق قطر القطري (1)
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    أحمد عبد القادر في مران الأهلي
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    أحمد عبد القادر مع كأس البطولة
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    أحمد-عبد-القادر
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    أحمد عبد القادر
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    أحمد عبد القادر يحتفل بالهدف الأول للأهي
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كتبت-هند عواد:

كشف أحمد عبد القادر لاعب الأهلي المعار إلى قطر القطري، حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد معه، وموقفه من الانتقال إلى الغريم التقليدي للأحمر.

وقال أحمد عبد القادر في تصريحات عبر قناة إم بي مصر: "مفاوضات الزمالك؟ كل شخص يحاول أن يجتهد وخبر ينزل، لكن لا يوجد مفاوضات ولم يتحدث معي أحد، وفي الوقت الحالي أن تحت أمر الأهلي".

وأضاف: "في أي وقت يطلبني الأهلي فيه أنا موجود وإذا قال لي لن تكن معنا أنا أيضا تحت أمره، وعقدي مستمر مع النادي حتى 2027، أنا رجل أهلاوي أهلاوي، واللاعبون ينتقلون من الأهلي إلى الزمالك والعكس، حينما يستغنى أحد الناديين عنهم والطرق الآخر، يدخل في مفاوضات".

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