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أحمد عبد القادر: "أنا مبتكسفش.. شيكابالا أسطورة"

11:08 ص الخميس 02 يناير 2025
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    أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري
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    أحمد عبد القادر
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    تقديم أحمد عبد القادر لاعبا لفريق قطر القطري (1)
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    أحمد عبد القادر في مران الأهلي
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    أحمد-عبد-القادر
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    أحمد عبد القادر
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كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد عبد القادر لاعب الأهلي المعار إلى قطر القطري، عن أهمية محمود شيكابالا قائد الزمالك، بالنسبة للكرة المصرية وجماهير الأبيض.

وقال أحمد عبد القادر في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "شيكابالا أسطورة "أنا مبتكسفش"، فهو لاعب كبير وليس معنى أنني أهلاوي أني أبخل بكلمة معينة في حق حد أو وصف حد".

وأضاف: "شيكابالا واحد من ضمن اللاعبين المعروفة قيمتهم في الكرة المصرية فهو لاعب مهاري، وأسطورة لجماهيره".

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