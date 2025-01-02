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"سبب رحيلي عن الأهلي".. أحمد عبد القادر يكشف تفاصيل خلافه مع كولر

10:39 ص الخميس 02 يناير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 13 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 13 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 13 صورة
    أحمد عبد القادر لاعب قطر
  • عرض 13 صورة
    احتفال أحمد عبد القادر بأول أهدافه مع فريق قطر القطري
  • عرض 13 صورة
    أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري
  • عرض 13 صورة
    احتفال أحمد عبد القادر بأول أهدافه مع فريق قطر القطري
  • عرض 13 صورة
    أحمد عبد القادر في مران الأهلي
  • عرض 13 صورة
    أحمد-عبد-القادر
  • عرض 13 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 13 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 13 صورة
    أحمد عبد القادر
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كتبت-هند عواد:

كشف أحمد عبد القادر لاعب الأهلي المعار إلى قطر القطري، سبب رحيله عن الأحمر، مشيرا إلى لم يتم استبعاده من قائمة الفريق للإصابة.

وقال أحمد عبد القادر في تصريحات عبر قناة إم سي مصر: "استبعادي من قائمة الأهلي لم يكن للإصابة، كنت جاهزا بنسبة 100%، وخروجي من النادي كان بسبب المدير الفني (مارسيل كولر)، تعرضت للإصابة بعد إعلان قائمة كأس العالم بـ4 أو 5 أيام، وحزنت جدا حتى أنا كنت في التدريبات لمدة 4 أيام "أقول لماذا".

وأضاف: "تحدثت كثيرا لكن الجميع يحترم قرار المدرب، وأنا أريد أن أعرف السبب لكنني لم أصل إلى أي رد، وحتى إذا أخبرني بسبب مقنع كان من الممكن أن يكون الأمر أهدى بالنسبة لي، وأخبرته بأن يريني مقطع فيديو لي في التدريبات قصرت فيه، وأخبرني أنه قراره".

وأتم تصريحاته: "أنا صريح وكولر سبب رئيسي في رحيلي عن الأهلي، وكانت هناك أشياء لا يمكن فهمها، هو مدير فني كبير وله كل الاحترام والتقدير، لكن يجب أن يكون هناك وضوح، لم أشارك لمدة عام ولم يسمع أحد عني، أو اختلق أي مشكلة، وعودتي للفريق في وجود كولر صعبة".

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