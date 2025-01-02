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بعد الإسماعيلي.. تحرك من الاتحاد السكندري بشأن مباراته مع مودرن سبورت

10:03 ص الخميس 02 يناير 2025

الاتحاد السكندري والزمالك (2)

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كتبت-هند عواد:

أرسل نادى الاتحاد السكندرى، خطاباً رسمياً إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة، للمطالبة بحصوله على نقاط مباراة مودرن سبورت، التي أقيمت يوم 25 ديسمبر 2024، في الأسبوع السادس من الدوري المصري، وانتهت بالتعادل السلبي 0-0.

وذكر بيان الاتحاد السكندري، أن نادي مودرن سبورت خالف المادة الرابعة من لائحة المسابقات، الخاصة بشئون اللاعبين الأجانب، والتي تنص على: "لا يسمح بقيد أكثر من خمسة لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة".

وأضاف البيان، أنه أيضا خالف المادة الثامنة من البند البند الثالث بلائحة المسابقات، والتي تنص على أنه في حالة مشاركة اللاعب لا يحق له المشاركة قانونياً، يُعتبر النادي الذي يلعب له اللاعب خاسراً المباراة بنتيجة 3/0.

ووقع نادي مودرن سبورت في خطأ إداري أثناء مباراة الإسماعيلي التي أقيمت أمس الأربعاء، بمشاركة 6 لاعبين أجانب وهو ما تمنعه لائحة الدوري المصري 2024/25.

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مستند يوضح سبب احتساب مودرن سبورت خاسرا في مباراة الإسماعيلي

الاتحاد السكندري مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت مودرن سبورت
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