جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الخميس 2 يناير 2025، عدد قليل من المباريات في كأس السوبر الإيطالي وكأس مصر.

ويلاقي إنتر ميلان نظيره أتالانتا في نصف نهائي كأس إيطاليا، بينما يلاقي بتروجت منافسه المقاولون العرب في دور الـ32 من كأس مصر.

موعد مباريات كأس إيطاليا

الإنتر ضد أتالانتا - 9 مساء - SSC Extra 1 HD

موعد مباريات كأس مصر

بتروجيت - المقاولون العرب - 2.30 عصرا - OnTime Sports

موعد مباريات الدوري الأسكتلندي

رينجرز ضد سيلتيك - 5 مساء

هارتس ضد ماذرويل - 5 مساء

سانت جونستون ضد هايبيرنيان - 5 مساء

كيلمارنوك ضد سانت ميرين - 5 مسا

أبردين ضد روس كاونتي - 5 مساء

دندي إف سي ضد دندي يونايتد - 7.30 مساء