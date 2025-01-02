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الانتقالات الشتوية تفتح الباب لرحيل 8 لاعبين مجانًا بالزمالك

07:00 ص الخميس 02 يناير 2025

نادي الزمالك

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كتب- محمد عبدالهادى:

مع دخول فترة الانتقالات الشتوية، يواجه نادي الزمالك أزمة كبيرة تتعلق بمستقبل عدد من لاعبيه البارزين، الذين أصبحوا في الأشهر الستة الأخيرة من عقودهم، مما يتيح لهم التفاوض والتوقيع لأي فريق آخر دون الرجوع إلى إدارة النادي.

ويعرض "مصراوي" أبرز الأسماء التي يحق لها التوقيع لأي فريق في الفترة الحالية:

1. أحمد سيد "زيزو".. صانع ألعاب

2. محمود حمدي "الونش".. قلب دفاع

3. محمد عبد الشافى.. ظهير أيسر

4. نبيل عماد "دونجا".. خط وسط دفاعي.

5. حمزة المثلوثي.. ظهير أيمن.

6. سيف الدين الجزيري.. المركز مهاجم

7. عمر جابر.. ظهير أيسر

8. عبدالله السعيد.. خط وسط هجومي

التحديات التي تواجه إدارة الزمالك

الأزمة المالية: عدم القدرة على توفير مبالغ التجديد لهؤلاء اللاعبين.

ضغط الجماهير: تصاعد الغضب الجماهيري بسبب الخوف من خسارة أعمدة الفريق.

إغراءات المنافسين: عروض مغرية محليًا وخارجيًا لعدد كبير من اللاعبين.

نادي الزمالك الانتقالات الشتوية الزمالك
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