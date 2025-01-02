رد حاسم من فاركو على التفاوض مع الأهلي لضم علي معلول

كتب - محمد القرش:

رد مدرب نادي فاركو، أحمد خطاب، على الأنباء المنتشرة والتي تشير إلى مفاوضات النادي البرتقالي مع الأهلي للتعاقد مع الظهير الأيسر علي معلول.

وقال خطاب في تصريحات عبر "أون تايم سبورتس": "لا نمانع انتقال أي لاعب من صفوف الفريق بشرط الاستفادة المالية كما حدث في صفقة انتقال محمود حمادة للمصري".

وأضاف: "لم يصلنا أي عروض رسمية لضم لاعب من صفوف الفريق، وعلي معلول لاعب كبير لكننا لم نفاوضه كما يتردد".

يُذكر أن علي معلول انضم إلى النادي الأهلي في موسم 2016/17 قادما من الصفاقسي التونسي، في صفقة بلغت قيمتها 730 ألف يورو.

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