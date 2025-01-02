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مستند يوضح سبب احتساب مودرن سبورت خاسرا في مباراة الإسماعيلي

12:40 ص الخميس 02 يناير 2025
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    مستند تسجيل اللاعبين الأجانب في الدوري المصري 202425 (1)
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كتب - أحمد عبد الباسط:

وقع نادي مودرن سبورت في خطأ إداري أثناء مباراة الإسماعيلي التي أقيمت أمس الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت، إشراك الأخير 6 لاعبين أجانب وهو ما تمنعه لائحة الدوري المصري 2024/25.

وتنص لائحة الدوري المصري علي مشاركة 5 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة كحد أقصى لأندية القسم الأول.

وتؤكد اللائحة أيضًا أنه حالة مشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانونيا يعتبر النادي الذي يلعب به خاسرا للمباراة بنتيجة 3-0.

وكان قد كشف مصدر لموقع "مصراوي" أن اتحاد الكرة استقر على احتساب نقاط المباراة الـ3 لنادي الإسماعيلي بسبب هذا الخطأ الإداري.

ودخل نادي مودرن المباراة بـ3 محترفين، جوناثان نجويم وإينوك ساكالا وفيجيري وكينابي، وشارك محمد أميسي وأرنولد إيبا وإبراهيم محفوظ أجاسا "بدلاء".

يُذكر أن مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت انتهت بالتعادل السلبي 0-0 على استاد القاهرة الدولي.

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