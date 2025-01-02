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خبير لوائح يوضح لمصراوي عقوبات مودرن سبورت بعد أزمة مباراة الإسماعيلي

12:27 ص الخميس 02 يناير 2025

الاسماعيلي وفيوتشر

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كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث خبير اللوائح عامر العمايرة، عن أزمة مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت، والتي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري، وانتهت بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة مخالفة نادي مودرن سبورت للوائح المسابقة المحلية، وذلك بعدما أشرك 6 لاعبين أجانب، وهو ما تمنعه اللائحة بمشاركة 5 لاعبين أجانب فقط في المباراة.

وقال عامر العمايرة في تصريحات خاصة لمصراوي: "عقوبات مودرن سبورت تتمثل في احتسابه خاسرًا 3-0، وتغريمه 20 ألف جنيه ، مع منع الإداري من مرافقة الفريق مباراة واحدة".

وعن توقيع عقوبات أخرى على مودرن سبورت، أجاب: " اللائحة تنص على هذه العقوبات فقط، ولا تنص اللائحة على إعادة المباراة أو عقوبات أخري".

وكان مودرن سبورت قد أشرك 6 لاعبين أجانب في المباراة، بعدما أشرك 3 في الشوط الأول، وقام بالدفع بثلاث لاعبين أجانب في الشوط الثاني.

مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت عقوبات مودرن سبورت خبير اللوائح عامر العمايرة الدوري المصري
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