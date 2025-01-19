الزمالك يتغنى بسيف الدين الجزيري بعد هدفي اليوم

كتب ـ محمد الميموني:

فاز الزمالك على نظيره إنيمبا في منافسات الجولة السادسة من منافسات دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024/25، حيث سجل الجزيري هدفين في الفوز بثلاثية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك اليوم الاحد 19 يناير، صورة للاعب سيف الدين الجزيري، معلق عليها: "الكرة والجزيري في مكانهما الصحيح".

يذكر أن نادي الزمالك يحتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، بينما يحتل إنيمبا المركز الثالث برصيد 5 نقاط.