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الزمالك يتغنى بسيف الدين الجزيري بعد هدفي اليوم

10:54 م الأحد 19 يناير 2025

سيف الدين الجزيري

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كتب ـ محمد الميموني:

فاز الزمالك على نظيره إنيمبا في منافسات الجولة السادسة من منافسات دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024/25، حيث سجل الجزيري هدفين في الفوز بثلاثية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك اليوم الاحد 19 يناير، صورة للاعب سيف الدين الجزيري، معلق عليها: "الكرة والجزيري في مكانهما الصحيح".

يذكر أن نادي الزمالك يحتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، بينما يحتل إنيمبا المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

الزمالك سيف الدين الجزيري الكونفدرالية الأفريقية فوز نادي الزمالك على إنيمبا
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