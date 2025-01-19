الزمالك يعلن تفاصيل إصابته لاعبه أمام إنيمبا

كتب - نهى خورشيد:

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة محمد السيد، بعد تعرض لإصابة خلال مواجهة إنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأوضح محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للمركز الإعلامي، أن محمد السيد شعر بإجهاد بسيط في عضلة السمانة أثناء المباراة.

وأشار إلى أن الإصابة ليست خطيرة، وأن الجهاز الطبي قرر عدم استكمال اللاعب للمباراة كإجراء احترازي، ومنحه الراحة اللازمة لتفادي تفاقم الإصابة.

وقال أسامة: "الإصابة طفيفة، وفضلنا خروج اللاعب من المباراة حفاظاً على سلامته".

وكان الزمالك قد حقق فوزاً على إنيمبا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.