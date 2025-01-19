جروس يتحدث عن مقارنة فريق الزمالك الحالي بجيل 2019

كتب - مراسل مصراوي:

تحدث المدير الفني لنادي الزمالك، كريستيان جروس، عن مقارنة الجيل الحالي بفريق الفارس الأبيض بعام 2019.

وقال جروب في المؤتمر الصحفي لمباراة إنيمبا: "لعبنا المباراة بجدية وكان الهدف المكسب منذ الدقيقة الأولى، وكنت منتظر تسجيل هدف ثان قبل نهاية الشوط الأول، لكني سعيد بأداء اللاعبين الصغار الذين أظهروا أنهم مواهب كبيرة جدا".

وأضاف: "لا أريد في عمل تعديلات وكل اللاعبين يستحقون أن يحصلوا على وقت للمشاركة من أجل إظهار إمكانياتهم، وكنت تحدثت مع اللاعبين بأن لا خيار سوى الفوز للحفاظ على هيبة واسم نادي الزمالك حتى لو كنا ضمنا الصعود، وهذا ما رأيناه من اللاعبين اليوم".

وأوضح: "حسام أشرف لعب المباريات الاخيرة والجزيري ومنسي كان يستحقان الحصول على فرصة، وكنت أحتاج أن أقوم بتعديلات في التشكيل وهذا أمر لا يوجد به مشكلة ومن المؤكد أن الجميع يريد اللعب".

وزاد: "الصغار أظهروا موهبتهم اليوم أمام إنيمبا ويحتاجون للعمل بقوة، ودائما من الممكن أن تحسن مهاراتك وإمكانياتك".

واختتم السويسري: "الوقت غير مناسب أن أقارن قائمة الموسم الحالي بجيل 2019، ولكن هناك روح جيدة داخل الفريق وهدفنا أن نفوز بجميع مبارياتنا، ومازال الطريق نحو التتويج بالبطولة طويل".

الجدير بالذكر أن الزمالك فاز على نظيره إنيمبا بثلاثية مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي.