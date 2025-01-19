"فاضل 11 يوم".. جماهير الزمالك تهاجم مجلس إدارة النادي خلال مباراة إنيمبا

كتب - يوسف محمد:

واصلت جماهير نادي الزمالك، الهجوم على مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، بسبب عدم إبرام أي صفقات مع الفريق حتى الآن.

ورددت جماهير نادي الزمالك المتواجدة، في مدرجات ملعب ستاد القاهرة لدعم الفريق في مواجهة إنيمبا النيجيري، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية هتاف: "حسين يا لبيب صحي النوم، فاضل في يناير 11 يوم".

كما رددت الجماهير هتاف: "واحد اتنين الصفقات فين".

وكانت جماهير نادي الزمالك، رددت الهتاف ذاته خلال المباراة الماضية أمام حرس الحدود، ببطولة الدوري المصري.

ويلاقي الزمالك حاليًا نظيره إنيمبا النيجيري، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، لم يعلن عن ضم أي لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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