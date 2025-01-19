ترتيب مجموعة الزمالك بعد الفوز على إنيمبا بثلاثية

كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب نظيره إنيمبا النيجيري، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذا الفوز رفع الفارس الأبيض رصيده إلى النقطة رقم 14، في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويشارك نادي الزمالك في المجموعة الرابعة، ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية رفقة كلاً من: "المصري البورسعيدي، بلاك بولز الموزمبيقي وإنيمبا النيجيري".

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية

1- الزمالك.. 6 مباريات.. 14 نقطة.

2- المصري البورسعيدي.. 6 مباريات.. 9 نقاط.

3- إنيمبا.. 6 مباريات.. 5 نقاط.

4- بلاك بولز.. 6 مباريات.. 4 نقاط.

وضمن نادي الزمالك الصعود إلى الدور المقبل من البطولة، في صدارة ترتيب مجموعته، كما ضمن المصري البورسعيدي الصعود هو الآخر في المركز الثاني بجدول الترتيب.

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