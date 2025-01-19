25 صورة ترصد تدريبات الأهلي استعدادا لمباراة فاركو

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كتب ـ محمد الميموني:

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد 19 يناير، بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة فاركو.

ويواجه الأهلي نظيره فاركو يوم الأربعاء 22 يناير، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

ويذكر أن الأهلي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز التاسع برصيد 10 نقاط