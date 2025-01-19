زوجة محمود علاء توجه رسالة له بعد انتقاله لصفوف الاتحاد السكندرى

كتب - نهى خورشيد:

وجهت إيمان زوجة محمود علاء نجم الزمالك والسويحلي الليبي السابق، رسالة له بعد انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف الاتحاد السكندرى ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشرت إيمي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من الإعلان الرسمي لزعيم الثغر عن الصفقة مع تعليق: "مبروك يا روح قلبي ربنا يجعلها فتحة خير عليك واشوفك احسن واحد في الدنيا يارب".

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندرى أعلن التعاقد مع محمود علاء لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر، وذلك عقب فسخ عقده مع السويحلي الليبي دون خوض أي مباراة رسمية بقميصه.