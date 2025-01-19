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"عودة عاطف".. مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة إنيمبا بالكونفدرالية

04:55 م الأحد 19 يناير 2025

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل الفريق في مواجهة إنيمبا النيجيري المقرر له بعد قليل.

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري، في السادسة مساء اليوم الأحد، في الجولة الختامية لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايك، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: محمد السيد، محمد شحاتة، محمد عاطف.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو"، سيف الجزيري، مصطفى شلبي.

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