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"الاتفاق تم مع الأهلي".. مصدر يكشف لمصراوي الوجهة النهائية لكهربا بالانتقالات الشتوية

04:47 م الأحد 19 يناير 2025
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  • عرض 13 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 13 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 13 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 13 صورة
    كهربا
  • عرض 13 صورة
    كهربا وخالد مرتجي
  • عرض 13 صورة
    أفشة وكهربا
  • عرض 13 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 13 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 13 صورة
    محمود كهربا في رحلة السفر
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    محمود كهربا من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    إمام عاشور وكهربا
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    عمر كمال وكهربا
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كتب ـ أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر عن الوجهة النهائية للاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن مسؤولي نادي الاتحاد الليبي قد أتموا الاتفاق مع نظرائهم في الأهلي على ضم كهربا بعد جلسة جمعتهما في وقت سابق من اليوم بمقر القلعة الحمراء.

عرض الاتحاد الليبي لضم كهربا

ونوه المصدر إلى أن نادي الاتحاد الليبي يرغب في التعاقد مع كهربا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري 2024/25 مقابل حصول النادي الأهلي على 125 ألف دولار بخلاف راتب اللاعب.

وأوضح المصدر أن العقد حال إتمام الاتفاق سيكون به بند يجعل من حق النادي الليبي شراء عقد اللاعب.

مفاوضات الزوراء العراقي مع كهربا

وكان أحمد سعيد مدير المكتب الإعلامي بنادي الزوراء العراقي قد قال في وقت سابق في تصريحات خاصة لمصراوي:"جددنا المفاوضات من أجل التعاقد مع كهربا لاعب الأهلي على سبيل الإعارة".

هذا كان بعدما توقفت مفاوضات نادي الاتحاد لضم اللاعب بسبب أزمة واجهها في القيد بسبب شكوى مدربه المصري الأسبق مؤمن سليمان بخصوص مستحقات مالية له.

أرقام كهربا مع الأهلي بالموسم الحالي 2024/25

وشارك اللاعب صاحب الـ 30 عاماً بقميص الأهلي خلال الموسم الجاري بـ 9 مباريات؛ إذ سجل هدفين وصنع آخر خلال 378 دقيقة لعب.


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