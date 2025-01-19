رسميا.. الاتحاد السكندري يضم لاعب الزمالك الأسبق

كتب- محمد خيري:

أعلن نادي الاتحاد السكندري، التعاقد مع محمود علاء لاعب نادي الزمالك الأسبق، رسميا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالي في صفقة انتقال حر.

ووقع محمود علاء لنادي الاتحاد السكندري لمدة موسم ونصف، بعدما فسخ عقده مع نادي السويحلي الليبي، الذي انتقل إليه الصيف الماضي.

وعلب محمود علاء من قبل لنادي الاتحاد السكندري، معارا من الزمالك، الموسم الماضي، وقدم مستوى مميز للغاية، قبل عودته مرة أخرى للأبيض.

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