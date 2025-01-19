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"الأزمة وصلت للاعبين".. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن ما فعله مترجم كولر مع نجوم الأهلي

04:03 م الأحد 19 يناير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مترجم السويسري مارسيل كولر
  • عرض 12 صورة
    رضا حنفي مترجم كولر
  • عرض 12 صورة
    كولر والمترجم
  • عرض 12 صورة
    كولر رفقة رضا حنفي المترجم
  • عرض 12 صورة
    رضا حنفي مترجم مارسيل كولر
  • عرض 12 صورة
    المترجم رضا حنفي مترجم كولر
  • عرض 12 صورة
    رضا الحنفي مترجم كولر الجديد
  • عرض 12 صورة
    ضياء النجار مترجم كولر
  • عرض 12 صورة
    ضياء النجار مترجم كولر الجديد
  • عرض 12 صورة
    كولر وسامي قمصان والمترجم الجديد
  • عرض 12 صورة
    خالد الجوادي مترجم كولر
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كتب- محمد خيري:

تحدث الإعلامي كريم رمزي، عن أزمة رضا حنفي مترجم السويسري مارسيل كولر، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة أورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: "مترجم الأهلي أخبر كولر أنه لن يتمكن من ترجمة حديثه عن الصفقات حتى لا تحدث مشكلة، وكولر سأله".

وتابع كريم رمزي: "على المترجم أن يقول نصا ما قاله المدرب، وليس عليه ألا يكون في صف الإدارة أو مدافعا عن الإدارة، ولكن عليه أن يُنقل ما يُقال".

وفجر كريم رمزي مفاجأة: "بعض لاعبي الأهلي اشتكوا من مترجم الأهلي، بسبب عدم فهم التعليمات الفنية التي ينقلها عن مارسيل كولر".

وواصل رمزي: "لا يُمكن لأي مترجم أن يعمل في مجال الكرة، ولكن الأهم أن يفهم كرة القدم مثلما كان خالد الجوادي، ومستحيل أن ينقل المترجم التعليمات بشكل سليم إن كان لا يفهم مصطلحات كرة القدم".

وأردف كريم رمزي تصريحاته: "الأهلي يكون جيدا حين يكون إمام عاشور ومروان عطية ووسام أبو علي في أعلى مستوياتهم، والثلاثي مستهلك جدا ولم يكونوا في أفضل حالاتهم أمام أورلاندو أمس".

واختتم كريم رمزي: "كولر لا يحب ولا يكره ولا يعتمد على هذا الأمر، لكنه يحب جودة لاعبين معينة مثل إمام عاشور ووسام أبو علي، لذلك يرفض ضم اللاعبين المحليين بسبب عدم جودتهم".

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