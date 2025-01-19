ضربة قوية لمنتخب كرواتيا قبل ساعات من مواجهة مصر ببطولة العالم لكرة اليد

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعرض المنتخب الكرواتي لكرة اليد لضربة قوية قبل ساعات من مواجهة منتخب مصر في ختام منافسات الدور الأول من بطولة العالم لكرة اليد 2025.

موعد مباراة مصر وكرواتيا في بطولة العالم لكرة اليد

ويلتقي منتخب كرواتيا نظيره المصري عند التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة اليد، عبر بيان رسمي صادر اليوم عن استبدال منتخب كرواتيا لنجمه لوكا سيندريش صانع ألعاب نادي فيزبريم المجري من قائمته لمواجهة مصر وضم إيجور كاراتشيتش بدلًا منه.

قناة نوفا سبورت الكرواتية، أشارت إلى أن نجم فريق كرة اليد ببلادها لوكا سيندريش قد تعرض لإصابة وربما تبعده حتى نهاية منافسات النسخة الجارية من بطولة العالم لكرة اليد.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الكرواتي لكرة اليد، فسيتم استبدال لاعب آهر وهو ديفيد مانديتش؛ لعدم جاهزيته إذ سينضم بدلاً منه لوفرو ميهيتش.

ترتيب منتخب مصر والبحرين ببطولة العالم لكرة اليد

يحتل منتخب مصر المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط خلف المنتخب الكرواتي المتصدر بالرصيد ذاته، فيما يحتل منتخب البحرين المركز الثالث بدون أي نقاط ويتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون أي نقاط.

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