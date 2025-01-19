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مصدر يكشف لمصراوي تطور حاسم في صفقة انتقال كهربا للاتحاد الليبي

03:29 م الأحد 19 يناير 2025
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    محمود كهربا
  • عرض 12 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 12 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 12 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 12 صورة
    كهربا وخالد مرتجي
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    كهربا
  • عرض 12 صورة
    محمود كهربا في رحلة السفر
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    محمود كهربا من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 12 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
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    إمام عاشور وكهربا
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كتب ـ أحمد عبدالباسط:

كشف مصدر عن تطور حاسم في ملف انتقال لاعب فريق الأهلي محمود عبدالمنعم "كهربا" إلى صفوف نادي الاتحاد الليبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، إلى أن مسؤولي نادي الاتحاد الليبي يجتمعون حاليًا مع مسؤولي النادي الأهلي لإتمام التعاقد مع كهربا.

عرض الاتحاد الليبي لضم كهربا

ونوه المصدر إلى أن نادي الاتحاد الليبي يرغب في التعاقد مع كهربا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري 2024/25 مقابل حصول النادي الأهلي على 125 ألف دولار بخلاف راتب اللاعب.

وأوضح المصدر أن العقد حال إتمام الاتفاق سيكون به بند يجعل من حق النادي الليبي شراء عقد اللاعب.

مفاوضات الزوراء العراقي مع كهربا

وكان أحمد سعيد مدير المكتب الإعلامي بنادي الزوراء العراقي قد قال في وقت سابق في تصريحات خاصة لمصراوي:"جددنا المفاوضات من أجل التعاقد مع كهربا لاعب الأهلي على سبيل الإعارة".

هذا كان بعدما توقفت مفاوضات نادي الاتحاد لضم اللاعب بسبب أزمة واجهها في القيد بسبب شكوى مدربه المصري الأسبق مؤمن سليمان بخصوص مستحقات مالية له.

أرقام كهربا مع الأهلي بالموسم الحالي 2024/25

وشارك اللاعب صاحب الـ 30 عاماً بقميص الأهلي خلال الموسم الجاري بـ 9 مباريات؛ إذ سجل هدفين وصنع آخر خلال 378 دقيقة لعب.

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عرض الاتحاد الليبي لكهربا عرض الزوراء العراقي لكهربا كهربا الأهلي احتراف كهربا الدوري الليبي
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