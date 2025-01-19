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"تعاون مثمر ودرع".. الزمالك يكشف تفاصيل زيارة هاني أبوريدة (صور)

03:14 م الأحد 19 يناير 2025
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    هاني أبو ريدة في الزمالك
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    هاني ابو ريدة مع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك
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    رئيس الزمالك ورئيس اتحاد الكرو
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    حسين لبيب وهاني أبو ريدة
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كتب- محمد خيري:

استقبل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة، حسين لبيب، وفداً من اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بمقر القلعة البيضاء ظهر اليوم الأحد.

وقام وفد من اتحاد الكرة مكون من المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، ومصطفى أبو زهرة ووليد درويش عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة، بزيارة مقر نادي الزمالك ظهر اليوم.

ورحب حسين لبيب، بوفد اتحاد الكرة، والذي كان في استقبالهم بصحبة كل من، الكابتن هشام نصر نائب رئيس النادي، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، والكابتن أحمد سليمان ، والكابتن حسين السيد، وهاني شكري ونيرة الاحمر وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس إدارة النادي.

وأشاد هاني أبوريدة بحفاوة الاستقبال من مجلس إدارة الزمالك، ومن جانبه رحب حسين لبيب بوفد اتحاد الكرة والتعاون المثمر بين الزمالك ومجلس الجبلاية لخدمة الكرة المصرية، وتناقش أعضاء مجلس إدارة الزمالك مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة حول سبل تطوير كرة القدم المصرية.

وفي نهاية الجلسة قام رئيس نادي الزمالك بتسليم درع النادي لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

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زيارة هاني أبوريدة هاني أبوريدة مجلس إدارة نادي الزمالك حسين لبيب
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