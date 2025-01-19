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مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر لليد أمام كرواتيا في بطولة العالم

02:51 م الأحد 19 يناير 2025

منتخب مصر لكرة اليد

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كتب- محمد خيري:

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد، أمام نظيره كرواتيا فى المواجهة اليوم الأحد ببطولة العالم التي تقام، حاليا بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وتنطلق مباراة مصر وكرواتيا، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد بختام دور المجموعات ببطولة العالم، لكرة اليد 2025.

ويسعى منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفني الإسباني خوان كارلوس باستور، لخوض مباراة اليوم أمام الدنمارك، الفوز والعلامة الكاملة بالدور الأول.

وفاز منتخب مصر، في أولى مواجهاته بالمجموعات، على الأرجنتين بنتيجة 39-25، وحقق الفوز على البحرين أول أمس الجمعة بنتيجة 35-24.

القناة الناقلة لمباراة منتخب اليد وكرواتيا

وتُذاع جميع مباريات منتخب مصر، وكل مباريات البطولة، عبر قنوات أون تايم سبورتس مجانا، مع وجود أستوديو تحليلي قبل مباريات الفراعنة وبعدها.

ويحتل منتخب مصر لكرة اليد وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط، وهو نفس عدد نقاط صاحب الصدارة منتخب كرواتيا.

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