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"بعدما غاب 14 مباراة متتالية".. صدمة جديدة لطارق حامد بالدوري السعودي

02:39 م الأحد 19 يناير 2025
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    طارق حامد
  • عرض 4 صورة
    طارق حامد ضمك
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    طارق حامد من تدريبات ضمك
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تعرض المحترف المصري بصفوف ضمك السعودي طارق حامد لصدمة جديدة خلال الموسم الجاري 2024/25 الذي لم يخض خلاله سوى مباراتين

إصابة طارق حامد

وشعر طارق حامد خلال الحصة التدريبية لفريق ضمك مساء أمس السبت بآلام في موضع إصابته التي جعلته يغيب عن فريقه بـ 14 مباراة متتتالية.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية عبر تقرير لها اليوم الأحد، أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية اليوم لتحديد طبيعة إصابته ومدى إمكانية مشاركته بالمباريات والتدريبات المقبلة للفريق.

صاحب الـ 36 عامًا كان قد خضع لبرنامج تأهيلي في دبي وعاد للتدريبات الجماعية يوم الأحد الماضي ولكنه لم يُشارك في أي مباراة قبل أن تعاوده الإصابة.

موعد مباراة ضمك المقبلة

ويحل فريق ضمك يوم الأربعاء المقبل ضيفًا على نظيره الفتح الذي يدربه البرتغالي جوزيه جوميز ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري السعودي.

ويحتل فريق ضمك المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة فيما يتذيل فريق الفتح الترتيب برصيد 6 نقاط.

مسيرة طارق حامد مع ضمك

طارق حامد كان قد انضم لصفوف ضمك في موسم 23/24. وشارك حامد خلال الموسم الجاري بقميص ضمك بمباراتين لمدة 180 دقيقة.

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