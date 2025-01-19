وصل منذ قليل.. سر تواجد هاني أبوريدة في نادي الزمالك

كتب- محمد خيري:

وصل منذ قليل هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى مقر نادي الزمالك، ومعه ثلاثة من أعضاء الاتحاد وإدارة العلاقات العامة.

وكان في استقبال، رئيس اتحاد الكرة، حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الأبيض.

وتعد هذه الزيارة، هي الرسمية الأولى، بعد فوز مجلس هاني أبوريدة، برئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتهدف الزيارة للتقارب والتعرف على سياسة الجبلاية الجديدة بعد نجاح قائمة هاني أبو ريدة، وتبادل التعاون، للنهوض بالكرة المصرية في الفترة المقبلة.

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