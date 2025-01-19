"داخل الأهلي".. أول ظهور لمترجم كولر بعد أزمة المؤتمر الصحفي لمباراة أورلاندو بايرتس (صور)

تواجد رضا حنفي مترجم المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مارسيل كولر داخل مقر القلعة الحمراء عقب أزمته بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وباشر حنفي مهام عمله كمترجم لكولر خلال الحصة التدريبية الصباحية التي خاضها الفريق اليوم الأحد بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف مساء أمس السبت على يد نظيره أورلاندو بايرتس في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

حقيقة رفض مترجم كولر ترجمة رد المدير الفني

وكان مراسل مصراوي بالمباراة، قد أشار إلى أن المدير الفني للأهلي مارسيل كولر قد تم توجيه سؤالين إليه يتعلقان بصفقات الفريق في يناير الحالي، حيث كان السؤال الأول: "هل قمت بتحديد احتياجات الفريق؟"، والثاني: "هل تم توفير احتياجات الفريق؟".

وأوضح مراسل مصراوي، أن رد كولر على الأسئلة كان، بـ"لا"، ليستفسر منه الصحفي عن أي سؤال أجاب بـ:"لا"، ليتحدث كولر بعد ذلك مع المترجم؟

ووجه منسق المؤتمر الصحفي، سؤالاً لكولر "هل لديك تعليق على هذا؟، ليرد المدير الفني بـ"لا".

من هو مترجم السويسري مارسيل كولر؟

ودرس حنفي القانون في جامعة زيورخ بسويسرا، قبل أن يتخرج في عام 2011، وحصل على ماجستير في القانون.

ويحمل رضا حنفي مترجم مارسيل كولر الجنسيتين المصرية والسويسرية، ويجيد حنفي التحدث باللغة الإنجليزية وكذلك اللغة الألمانية.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"اللي حصل كارثي عمري ما أتخيله".. إبراهيم فايق يفتح النار على مترجم كولر