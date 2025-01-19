الغندور يكشف سر فشل صفقة الأهلي.. وانقطاع لاعب الزمالك

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، سبب فشل انضمام الأنجولي، دالا لاعب فريق الوكرة القطري، إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال خالد الغندور، في برنامجه عبر قناة المحور، إن الأهلي اتفق مع اللاعب الأنجولي جيلسون دالا مهاجم الوكرة القطري خلال الفترة الماضية وتبقى فقط التوقيع.

وأضاف، أن اللاعب تفاجئ بطلب من مروان النايب بعقد جلسة جديدة معه، وطلب الانتقال على سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء، بعد ما كان الأهلي قد اتفق معه على البيع النهائي ورغم أن اللاعب كان قد اتفق على تخفيض راتبه من مليون و400 ألف دولار لـ مليون دولار فقط.

وأكمل، أن اللاعب اعتذر لمروان النايب وطلب فقط الانتقال كبيع نهائي ورفض التوقيع للنادي الأهلي وفشلت الصفقة.

انقطاع لاعب الزمالك

وأوضح "الغندور"، أن زياد كمال لاعب إنبى المعار إلى الزمالك انقطع عن تدريبات الفريق بسبب أزمة قطع إعارته ومستحقاته المالية المتأخرة.

وواصل: "عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك هدد اللاعب بتطبيق اللائحة عليه حال عدم الحضور للتدريبات الجماعية".

وأتم تصريحاته: " نادي إنبي اشترط على الزمالك حصول زياد كمال على مستحقاته المالية المتأخرة، من أجل إتمام اتفاق قطع إعارته وعودته للفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

اقرأ أيضا:

"تحصيل حاصل".. الموعد والقناة المجانية لمباراة الزمالك وإنيمبا بالكونفدرالية

"اللي حصل كارثي عمري ما أتخيله".. إبراهيم فايق يفتح النار على مترجم كولر