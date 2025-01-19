انقطاع لاعب الزمالك وطلب الرحيل.. رئيس إنبي يكشف التفاصيل كاملة

كتب- محمد خيري:

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، عن حقيقة عودة زياد كمال لاعب الزمالك للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وانقطاعه عن تدريبات الأبيض.

وقال أيمن الشريعي في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 الذي يذاع عبر إذاعة راديو 9090: "زياد كمال طلب مني العودة لإنبي في الميركاتو الشتوي الحالي، ونحن وافقنا ولكن الأزمة حاليا في الزمالك".

وأضاف: "الأزمة تخص الزمالك وزياد كمال حاليا، لأن اللاعب لديه مستحقات متأخرة ويريد الحصول عليها أولا قبل العودة لإنبي".

وتابع: "الزمالك يحاول منح زياد كمال بعض المستحقات المتأخرة وتسوية الأمر، ولكن اللاعب يريد الحصول على كامل مستحقاته".

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