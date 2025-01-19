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"إلغاء البطولة".. 4 قرارت لاتحاد الإسكواش المصري بعد وفاة اللاعب محمد يحيى سباعي

11:41 ص الأحد 19 يناير 2025

لاعب الإسكواش محمد يحيى سباعي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد المصري للإسكواش عن 4 قرارات بعد واقعة وفاة اللاعب الشاب محمد يحيى سباعي خلال مشاركته بفعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي.

قرارات الاتحاد المصري للإسكواش بعد وفاة محمد يحيى سباعي

وجاءت قرارات الاتحاد المصري للإسكواش كالتالي:

- إلغاء بطولة منطقة القاهرة لهذا الموسم.

- ترحيل بطولة كأس مصر وإقامتها في الموعد المحدد سابقا لبطولة منطقة القاهرة.

- التشديد على الإجراءات الطبية وضرورة تسليم كافة المستندات والإجراءات الطبية المطلوبة من اللاعبين لضمان سلامة الجميع، مع التشديد بأنه لن يسمح لأي لاعب بالمشاركة بدون تقديم الفحوصات الطبية المطلوبة في موعد أقصاه 1 فبراير المقبل.

- مراعاة الظروف الخاصة إذ يُطلب من جميع الأندية واللاعبين التعاون الكامل في هذه الظروف الاستثنائية مع الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من الاتحاد.

وفاة لاعب الإسكواش محمد يحيى سباعي

وتُوفيّ لاعب الإسكواش محمد يحيى سباعي مساء الجمعة الماضي خلال مشاركته بفعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي.

اللاعب الذي يلعب بصفوف نادي الشمس قد تعرض لأزمة صحية خلال مشاركته بالبطولة؛ حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات المحيطة ليتوفى هناك.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش تعليق النشاط الرياضي لمدة ٣ أيام؛ حدادًا على وفاة اللاعب الشاب.

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تفاصيل وفاة لاعب الاسكواش بنادي الشمس

الاتحاد المصري للإسكواش محمد يحيى سباعي وفاة محمد يحيى سباعي وفاة لاعب إسكواش
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