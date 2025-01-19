"فيه حاجه غلط".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي ويوجه رسالة نارية للإدارة

كتب- محمد خيري:

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن، تحرك مجلس إدارة الأحمر، للتعاقد مع صفقات جديدة، وتدعيم الصفوف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وخسر الأهلي أمس من أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "أكيد في حاجه غلط، والأمر أصبح غريب وعجيب في ملف الصفقات بالنادي الأهلي ومحتاجين حد من المسئولين يوضح للجماهير".

أضاف: "هل هيكون فيه صفقات خلال شهر يناير؟ ولا الفريق هيكمل كدا؟.. أنا مبقاش عندي إجابات للناس".

أكمل: "أعلم أن الأهلي كان شغال على كذا صفقة، ومنهم البرازيلي إيفرتون ولكن المغالاة في المقابل المادي أبعدته، لكن لابد من حسم الأهلي هذا الملف سريعا، أو لا يعد الناس بحاجة".

وأضاف: "عاوزين حد يطلع يعمل مؤتمر صحفي من النادي ويوضع، هل فيه صفقات بتخلصها، أو ما فيش صفقات، لابد من التوضيح للجماهير".

وأتم تصريحاته: "الأهلي بيلعب من غير ولا لاعب أجنبي، بيرسي تاو مشي، ومعلول موقفه ليس واضحا حتى الآن، ورضا سليم ويحيى عطية الله وأشرف داري مصابين، ومش معقول النادي هيجيب 3 أجانب مرة واحدة في الفترة الحالية".

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