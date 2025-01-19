"اللي حصل كارثي عمري ما أتخيله".. إبراهيم فايق يفتح النار على مترجم كولر

"في عالم موازي".. هجوم قوي من جماهير الأهلي على المدير الرياضي محمد رمضان

كتب- محمد خيري:

فتح الإعلامي إبراهيم فايق النار على رضا حنفي، مترجم السويسري، مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، بعد رفضه ترجمة كلام المدرب حول الصفقات خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس بعد مباراة أورلاندو.

وكتب إبراهيم فايق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "‏اللي حصل من مترجم كولر ده شيء كارثي عمري ما أتخيله، انت دورك تنقل نقل أمين أنت لسان الراجل".

أضاف: "مالك انت الكلام ده مش دبلوماسي ولا هيعمل مشكلة، انت مستأمن على الراجل، الله يمسيه بالخير خالد الجوادي، ترجم لقائي مع كولر بمنتهى الأمانة، ومن صدقه وسمعته لما طلبنا من فايلر يبقى ضيفنا طلب أن المترجم اللي ييجي يبقى مترجم كولر وحرصت اني أجيب خالد الجوادي من ألمانيا مخصوص علشان يترجم لفايلر في الأستوديو التحليلي".

وأتم تصريحاته: "الأمانة في نقل كل كلمة شيء حتمي مش اختياري، وافتكر أن فايلر طلب يشكر خالد بعد الاستوديو وحصل فعلا".

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