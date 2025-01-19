"تحصيل حاصل".. الموعد والقناة المجانية لمباراة الزمالك وإنيمبا بالكونفدرالية

كتب- محمد خيري:

يستضيف الفريق الأول لنادي الزمالك اليوم الأحد، نظيره إنيمبا النيجيري في ختام مشوار المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وتنطلق مباراة الزمالك وفريق إنيمبا، اليوم الأحد، في السادسة مساء على استاد القاهرة الدولي،، في الجولة السادسة والأخيرة، لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتعد هذه المباراة تحصيل حاصل، حيث ضمن نادي الزمالك الصعود بشكل رسمي، في صدارة المجموعة.

ويحتل نادي الزمالك الصدارة، برصيد 11 نقطة، ويأتي في المركز الثاني المصري البورسعيدي برصيد 6 نقاط، وبعده، إنيمبا برصيد 5 نقاط، وأخيرا بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري

وسوف تنقل مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري، في السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورتس 8، المشفرة، وعبر قناة أون تايم سبورتس، مجانا على التردد الأرضي، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.