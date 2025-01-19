دائمًا ما يكون للمدرب دورًا كبيرًا في منشوار لاعب كرة القدم، يتخطى تأهيله فنيًا وبدنيًا فقط، بل أن هناك عدد من المدربين الذين يكونوا بمثابة الداعم الأساسي للاعب، من أجل تقديم أفضل ما لديه ويمكن أن يساهم المدرب في تغيير مسيرة اللاعب بشكل كبير.

مدربين أجانب ساهموا في تغيير مسيرة لاعبين مصريين

وهناك عدد من المدربين الأجانب، الذين ساهموا في تغيير وتطوير مسيرة لاعبين المصريين، إلى الأفضل وعلى رأسهم الثلاثي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر ومواطنه مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي، بالإضافة إلى جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي أيضًا.

كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر

وساهم كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، في تحويل مسيرة عدد من اللاعبين المصريين إلى لاعبين يمتلكون الصبغة الدولية، بالإضافة إلى تسليط الضوء ولفت الانتباه إلى عدد آخر من اللاعبين.

ويعود الفضل للبرتغالي كارلوس كيروش في إكتشاف أكثر من لاعب خلال توليه القيادة الفنية للفراعنة، حيث منح كارلوس كيروش الفرصة لنجم فرانكفورت الألماني عمر مرموش، في الظهور رفقة الفراعنة للمرة الأولى عام 2022، خلال مواجهة ليبيا والتي سجلت المشاركة الدولية الأولى للاعب، ونجح خلالها في تسجيل هدف فوز المنتخب الوطني باللقاء، ليبدأ بعد ذلك في تسجيل مسيرة كبيرة مع المنتخب.

ولم يكن مرموش وحده، الذي ساهم كيروش في منحه فرصة المشاركة الدولية، بل كان له الفضل أيضًا في مساعدة نجم الأهلي السابق ونيس الفرنسي الحالي محمد عبد المنعم، في كتابة اسمه كأحد أهم المدافعين في مصر، حينما قام بضم اللاعب في كأس أمم أفريقيا عام 2021، بل ومنحه الثقة في المشاركة بشكل أساسي مع المنتخب، على الرغم من خروجه معارًا من النادي الأهلي متجهًا إلى مودرن سبورت خلال تلك الفترة.

كما ساهم البرتغالي كارلوس كيروش، في منح كلاً من أحمد رفعت نجم مودرن سبورت الراحل، فرصة المشاركة الدولية، بجانب عمر كمال عبد الواحد زميله بالفريق آنذاك، الذي أظهر مستوياتهم مميزة جعلته محط أنظار العديد من الأندية المصرية، قبل أن ينتقل إلى النادي الأهلي، بالإَافة إلى إمام عاشور نجم الأهلي الحالي والذي كانت بداية ظهوره وتألقه الدوري أيضًا مع المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش.

البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي

وترك البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، أرثاً كبيرًا في الكرة المصرية، على كافة الأصعدة، إلا أن الأرث هذه المرة ليست تتويجه بكافة البطولات الممكنة رفقة المارد الأحمر، بل مساهمته في منح الفرصة لأحد اللاعبين المصريين وهو أسطورة اتلنادي الأهلي السابق حسام عاشور.

وكان للبرتغالي مانويل جوزيه الدور الأكبر في تصعيد عاشور، إلى الفريق الأول بالنادي الأهلي، حينما قام بمنحه فرصة المشاركة مع الفريق الأول بعمر 16 عامًا فقط، ليبدأ عاشور بعد ذلك في كتابة التاريخ رفقة المارد الأحمر، يصبح أكثر لاعب مصر تحقيقًا للبطولات عبر التاريخ.

وقال عاشور في تصريحات سابقة، أن البرتغالي مانويل جوزيه قام باختياره لتمثيل الفريق الأول بالنادي الأهلي على سبيل الصدفة، خاصة وأنه كان يتابع مباراة الناشئين لاختيار 4 لاعبين لست أنا من بينهم، إلا أنه طالب صعودي للفريق عند رؤيتي.

جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي السابق

ولم جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي السابق، عن مواطنه مانويل جوزيه، حيث نجح بيسيرو خلال توليه القيادة الفنية للنادي الأهلي في موسم 2015-2016، في منح الفرصة بشكل كبير للاعب أحمد حمدي الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا فقط.

وعلى الرغم من الفترة البسيطة، التي قضاها بيسيرو على رأس القيادة الفنية للنادي الأهلي، إلإلا أنها كانت الفترة الأفضل في مسيرة أحمد حمدي داخل النادي الأهلي، قبل أن يخرج لعدة إعارات بعد رحيل المدير الفني، إلا أنه نجح في الظهور بشكل قوي خلال الفترة الماضية، بعد إنتقاله إلى نادي الزمالك، الذي نجح في حصد لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بصفوفه.

وأكد البرتغالي جوزيه بيسيرو في تصريحات سابقة، أنه كان يرغب في التعاقد مع أحمد حمدي خلال توليه القيادة الفنية لفريق سبورتنج براجا البرتغالي، إلا أن الأهلي تمسك بلاعبه في هذه الفترة، قبل أن يتركه يرحل إلى صفوف الجونة.