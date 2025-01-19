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وليد صلاح الدين يعلق على أزمة مترجم كولر في المؤتمر الصحفي

03:27 ص الأحد 19 يناير 2025
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    وليد صلاح الدين قائد النادي الأهلي في بطوة دوري أبطال أفريقيا 2001
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علق نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وليد صلاح الدين، على الأزمة التي شهدها المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

وانتشرت العديد، من الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برفض مترجم السويسري مارسيل كولر ترجمة رد المدير الفني حول صفقات الفريق في يناير الجاري.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "مترجم مارسيل كولر أخد عبره من اللي قبله، على شان كده مش عاوز يترجم كل حاجه".

وأضاف: "وده من حقه وحق أصيل له، وحاجه كويسه منه لو شايف أن الترجمه دي ممكن تعمل مشكلة".

ويذكر أن الأهلي تلقى الهزيمة أمس، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريق أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وليد صلاح الدين النادي الأهلي هزيمة الأهلي من أورلاندو بيراتس الأهلي أزمة مترجم مارسيل كولر
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