"لازم موقف".. رئيس قناة الأهلي السابق يثير الجدل بخصوص كولر

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"في عالم موازي".. هجوم قوي من جماهير الأهلي على المدير الرياضي محمد رمضان

كتب - يوسف محمد:

أثار محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي السابق، الجدل بشكل كبير، بخصوص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بعد هزيمة الفريق أمس أمام أورلاندو بيراتس في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب العدل عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لم أهاجم كولر سابقا رغم أن هناك أخطاء واضحة، لكن أفهم أن المدير الفنى يبذل أقصى ما فى وسعه، فى حدود إمكانيات اللاعبين المتاحة".

وأضاف: "إنك عايز تثبت للإدارة عجز الأسكواد فتلعب بكوكا لفت باك، وانت عندك الدبيس وتلعب بالساعى رايت ونج فى أول مرة يلعب من البداية، وهو مش مركزه وتسبب حسين الشحات ع الدكة وتلعب بندڤيد وهو مالعب من أيام ما كان فى الإعدادية وتحط كل لاعب مش فى مركزه، تبقى بتلعب بالنار".

وتابع: "لا تشكيل عملته صح ولا تغيرات عملتها صح، أتمنى يبقى فيه موقف من الادارة واضح".

ويذكر أن الأهلي تلقى هزيمة أمس، أمام نظيره فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.