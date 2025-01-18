هجوم قوي من وائل جمعة ضد أكرم توفيق لاعب الأهلي

كتب - يوسف محمد:

انتقد وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أداء أكرم توفيق لاعب الفريق، خلال مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي اليوم، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال جمعة في تصريحات، عبر قناة "بي إن سبورتس" عقب نهاية المباراة: "أكرم توفيق ضغط بشكل ساذج في لعبة الهدف الثاني لصالح فريق أورلاندو".

وأضاف: " أكرم توفيق قام بالالتحام في كرة الهدف الثاني، وكأنه يخشى التعرض لإصابة".

واختتم جمعة تصريحاته: "يجب عدم مشاركة أكرم توفيق مع الأهلي، في المباريات الهامة، خاصة بعد توقيع اللاعب لنادي آخر".

وكان الأهلي تلقى الهزيمة، بهدفين مقابل هدف واحد من فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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