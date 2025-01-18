حقيقة رفض مترجم كولر نقل رده إلى الصحفيين عن صفقات الأهلي

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كتب - مراسل مصراوي:

تداولت أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن مترجم مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي رفض ترجمة رد المدير الفني السويسر على أحد الصحفيين بشأن ملف الصفقات.

ووفقا لمراسل "مصراوي" في المؤتمر الصحفي لمباراة أورلاندو بايرتس، فإنه تم توجيه سؤالين إلى كولر، الأول "هل حددت نواقص الأهلي"، والثاني "هل وفر مجلس الأهلي احتياجاتك".

وأوضح مراسل مصراوي أن كولر رد على السؤالين بـ لا، ليستفسر منه الصحفي عن أي سؤال أجاب عنه، ثم تحدث المترجم مع كولر قليلا.

واختتم المراسل أن منسق المؤتمر الصحفي وده سؤال لكولر "هل لديك تعليق على هذا" ليرد المدرب السويسري "لا".

يُذكر أن النادي الأهلي خسر بهدفين مقابل هدف أمام أورلاندو بايرتس، في الجولة السادسة من مواجهات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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