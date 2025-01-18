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أول تعليق من مارسيل كولر بعد الهزيمة الأهلي من أورلاندو

09:56 م السبت 18 يناير 2025

مارسيل كولر مدرب الأهلي

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كتب - يوسف محمد:

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على هزيمة فريقه أمام أورلاندو بيراتس اليوم، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: "الهزيمة أمام أورلاندو أمر محزن، لكننا تمكنا من الصعود إلى الدور المقبل من البطولة والصعود في المركز الثاني لا يعني عدم المنافسة على اللقب".

وأضاف: "بطولة دوري أبطال أفريقيا هى الأقوى على مستوى القارة السمراء، فلماذا لا يتم تطبيق تقنية الفار بها بداية من دور المجموعات؟، خاصة وأنه من الصعب على الحكم أن يرى كل الألعاب".

واختتم المصدر تصريحاته: "نعاني من كثرة الإصابات في الفريق، وإذا كان جميع اللاعبين متاحين بشكل جيد في اللقاء، الأمر كان سيختلف بشكل كبير".

وكان الأهلي تلقى الهزيمة، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة دوري الأبطال.

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