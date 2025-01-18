تواصل مع 420 وكيل دون صفقة.. ماذا يحدث في الأهلي حتى الآن؟

يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

محترفين الأهلي المصري

ويمتلك فريق الأهلي ثنائي أجنبي فقط، يحيى عيطة الله وأشرف داري، بعد رحيل بيرسي تاو ورفع اسم رضا سليم من القائمة بسبب إصابته التي يغيب على إثرها حتى نهاية موسم 2024/25.

صفقات الأهلي المحتملة

وأوضح مصدر لموقع "مصراوي" أن الأهلي فاوض العديد من اللاعبين خلال الفترة الماضية، آخرهم الأنجولي جيلسون دالا جناح الوكرة القطري، وإيفرتون دا سيلفا جناح بانيك أوسترافا التشيكي، وإلياس شوارف جناح سيون السويسري.

وأكد المصدر أن المارد الأحمر قد تفاوض مع الوكرة القطري من أجل التعاقد مع دالا والذي قوبل بالموافقة، لكن بعد سف مندوب الأهلي إلى قطر وجد اللاعب الأنجولي رافض لفكرة الإعارة.

وقال المصدر إن مجلس الأحمر تواصل مع 420 وكيل من أجل التعاقد مع ثنائي أجنبي لدعم الصفوف في فترة الإنتقالات الشتوية.

واختتم المصدر على أن الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة جناح أجنبي من المتوقع أن يصل خلال يومين أو ساعات قليلة إلى القاهرة إذا تم الاتفاق معه بشكل نهائي للخضوع للكشف الطبي.

الأهلي أورلاندو

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي خسر من منافسه أورلاندو بايرتس بثنائية مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي اليوم السبت.

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