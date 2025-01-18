كتب - يوسف محمد:

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهزيمة أمام نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة رفع فريق أورلاندو بيراتس رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 14 في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، فيما توقف رصيد النادي الأهلي عند النقطة رقم 10 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره فاركو يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

ويذكر أن الأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 18 نقطة جمعهم من 8 مباريات.

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