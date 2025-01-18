"متفتحش باب".. وائل جمعة يوجه رسالة قوية إلى إمام عاشور

كتب - يوسف محمد:

حرص وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على نصيحة إلى نجم وسط الفريق إمام عاشور، خلال تواجده في الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة المارد الأحمر أمام أورلاندو بيراتس.

وقال وائل جمعة في تصريحات، عبر قناة "بي إن سبورتس": "سأقوم بالتواصل مع إمام عاشور، للحديث معه عن استفزازه للجماهير، ويجب الحديث عن هذا الأمر معه".

وأضاف: "بقول لإمام متفتحش باب للجدل، خلي ردك دايمًا في الملعب فقط".

ويلاقي الأهلي حالياً نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في إطار منافسات الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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