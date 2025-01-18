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جماهير الأهلي تحيي ذكرى شهداء الزمالك (صور)

06:42 م السبت 18 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    جماهير الأهلي
  • عرض 6 صورة
    جماهير الأهلي في الاستاد
  • عرض 6 صورة
    جماهير الأهلي من داخل ستاد القاهرة
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    جماهير الأهلي في المدرجات
  • عرض 6 صورة
    جماهير الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير النادي الأهلي، المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لدعم الفريق خلال مواجهة أورلاندو بيراتس بدوري أبطال أفريقيا، على إحياء ذكرى شهداء نادي الزمالك، التي رحلت قبل سنوات وبالتحديد في 8 فبراير 2015.

وعند الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، قامت جماهير النادي الأهلي، بترديد هتاف: "في الجنة يا شهيد".

ويلاقي الأهلي حاليًا نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، فيما يأتي فريق أورلاندو بيراتس في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة.

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جماهير الأهلي شهداء الزمالك الأهلي
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